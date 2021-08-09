Суд обязал дать жильцам дома в Емве горячую воду по СанПиН

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Княжпогостский суд обязал управляющую компанию дать жильцам многоквартирного дома в Емве горячую воду, соответствующую СанПиНу.

Жилинспекция Книжяпогостского района Коми после жалоб жильцов жилого дома №9 по ул. Пионерская в Емве на горячую воду провела проверку, в ходе которой стало ясно - горячая вода вовсе не горячая, а тёплая, по температуре не соответствует нормам СанПиНа. Инспекция подала иск в суд - к управляющей компании о возложении обязанности по обеспечению горячим водоснабжением жильцов дома.

Оказалось, что ООО «Управляющая компания Емва», занимающая этим домом, предоставляет коммунальную услугу ненадлежащего качества аж с августа 2019 года. Суд возложил на ООО «УК Емва» обязанность по обеспечению горячим водоснабжением надлежащего качества жильцов многоквартирного жилого дома.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

На заметку

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 (действовал до 01 марта 2021 года, с 01 марта 2021 года СанПиН 2.1.3684-21), согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °C и не выше плюс 75 °C.

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