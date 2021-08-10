В Сыктывкаре 17 безмасочников понесут наказание

В Сыктывкаре продолжаются рейды по безмасочникам. Фото: Анна ИВАНОВА

В Сыктывкаре продолжаются рейды с участием представителей мэрии и сотрудников УМВД по Сыктывкару. И вновь нарушения масочного режима, в результате которого 17 горожан понесут наказание, сообщает сыктывкарская администрация.

В выходные в ходе рейда были проинспектированы магазины крупных торговых центров столицы Коми, а также ряд торговых точек по улице Первомайской и Октябрьскому проспекту.

В итоге на 13 горожан, которые находились в торговых точках без масок, составлены протоколы об административной ответственности.

- Ещё на четырёх горожан составлены протоколы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, нарушителям грозит штраф. Рейды будут продолжены.

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