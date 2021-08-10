Трех любителей тихой охоты за два дня нашли в лесу спасатели Коми

Фото: Николай Алехин.

За минувшие выходные спасатели аж три раза выезжали на поиски заблудившихся грибников и ягодников. Как сообщает МЧС по Коми, поиски велись в Ухтинском, Сыктывдинском и Сысольском районах.

Так, в Ухтинском районе в лесу заплутала женщина. Спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда отправились ей на помощь. Благо, потеряшка была на связи, поэтому найти её не составило особого труда, операция завершилась быстро. Женщину обнаружили и вывели из леса.

В Сыктывдинском районе Коми помощь потребовалась пенсионерке, заблудившейся в окрестностях Нювчима. Специалисты обследовали территорию, операция завершилась хорошо.

В Сысольском районе в районе села Куратово потерялся 84-летний мужчина. Чтобы найти пенсионера, спасатели подавали звуковой сигнал. Мужчина сориентировался и вышел из леса самостоятельно.

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