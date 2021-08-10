Количество вакцины в Коми хватит на ближайшие две недели

Сейчас в Коми сохраняются высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Коми в медицинских учреждениях хранится около 57 тысяч доз вакцины. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба в своём видеообращении. Он отметил, что этого хватит на ближайшие 15 дней.

Всего же процедуру вакцинации в республике прошли около 171 тысячи человек, а первый компонент прививки успели сделать 215 тысяч человек.

Сейчас в Коми сохраняются высокие показатели заболеваемости коронавирусом. В течение месяца специалисты регистрируют более 270 новых случаев заражения каждый день. По словам Владимира Уйбы, Коми сейчас находится на пике заражения, далее будет - плато.

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