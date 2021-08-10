В Коми месячная инфляция составила 0,22%

Цены на продукты на прилавках магазинов незначительно, но упали. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Месячная инфляция в Коми достигла 0,22%. Об этом сообщается на официальном сайте Комистата. Такой показатель оправдан тем, что в июле подорожала стоимость различных услуг в республике (+1,5% по сравнению с июнем).

Вместе с тем цены на продукты на прилавках магазинов незначительно, но упали. Падение составило в июле один процент.

Практически не изменились цена на непродовольственные товары, но специалисты все же зафиксировали рост — +0,44%.