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Общество10 августа 2021 8:55

В Коми месячная инфляция составила 0,22%

Источник:kp.ru
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Цены на продукты на прилавках магазинов незначительно, но упали.

Цены на продукты на прилавках магазинов незначительно, но упали.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Месячная инфляция в Коми достигла 0,22%. Об этом сообщается на официальном сайте Комистата. Такой показатель оправдан тем, что в июле подорожала стоимость различных услуг в республике (+1,5% по сравнению с июнем).

Вместе с тем цены на продукты на прилавках магазинов незначительно, но упали. Падение составило в июле один процент.

Практически не изменились цена на непродовольственные товары, но специалисты все же зафиксировали рост — +0,44%.