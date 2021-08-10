В Коми 26-летний парень ворвался с ружьем к пенсионеру и потребовал отвезти его в город

Фото: Су СК по Коми.

Житель Сыктывкара оказался на скамье подсудимых за совершение сразу двух преступлений: угрозу убийством и незаконное проникновении в жилище с угрозой применения насилия.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, 26-летний сыктывкарец ворвался с ружьём прошлой осенью в дом пенсионера из Удорского района и потребовал отвезти его в пункт назначения, который он ему назовёт.

Житель села Кослан вызвал полицию и дебошира сразу же арестовали. Позже медицинское освидетельствование покажет, что житель столицы был сильно пьян.

— Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с учетом ранее вынесенного приговора фигурант осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что приговор в законную силу ещё не вступил и у мужчины есть право его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре мужчину и женщину задержали за кражу в гипермаркете