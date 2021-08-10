В детсадах Сыктывкара 22 ребенка болеют коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на вторник, 10 августа, в детских садах Сыктывкара зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей столицы Коми, всего в детских сада работают 4178 человек. У 61 из них диагностировали коронавирус. Уточняется, что это 1,46% от общего количества. Воспитанники детсадов так же заражаются коронавирусом. На сегодняшний день подхватили инфекцию 22 ребёнка. Однако в процентном выражении показатель заболеваемости весьма низок: из 20 179 дошкольников инфицированы 0,11%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на понедельник, 9 августа, в Коми за сутки 277 человек заразились коронавирусом. Кроме того, скончались пять пациентов с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми свыше 215 тысяч человек привились от коронавируса