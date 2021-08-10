Форма празднования 1 сентября в Коми остаётся неизвестной

Фото: Ольга САВЕНКО.

Власти Коми не знают, в каком формате в этом году пройдёт День Знаний в условиях пандемии. Такое заявление сделал руководитель отдела эпиднадзора Роспотребнадзора республики Ромэн Галимов.

По его словам, сейчас трудно прогнозировать дальнейшие действия из-за сложившейся эпидобстановки в регионе.

Он сообщил, что республика сейчас находится на пике заболеваемости. Ожидания специалистов о снижении новых регистрируемых случаев пока не оправдывается.

— Мы ожидали падения показателей в августе, но этого не случилось. Пока нельзя сказать, в каком формате пройдут школьные линейки 1 сентября, — цитирует Галимова «Комиинформ».

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