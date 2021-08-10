В Коми спасли туриста, который двое суток провел без еды

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На Приполяром Урале в Коми спасли туриста, который двое суток провел на берегу реки без пищи и крова.

Двое туристов из Соликамска сплавлялись на двух лодках по реке Лемва. В районе устья реки Надота они разбили лагерь. В субботу, 7 августа, у них уплыла одна лодка. Возможно, это произошло из-за того, что ее ненадежно привязали.

Турист 1966 года рождения поплыл за лодкой и через пять километров перевернулся. Второй турист 1963 года рождения остался дожидаться его на берегу. Оказавшись в воде, мужчина выплыл и добраться до берега. На берегу Лемвы он провел двое суток без еды, крова и теплой одежды.

Второй турист всё это время ждал своего товарища. К счастью, мимо него проходила туристическая группа, у которой тот попросил помощи. На место отправились интинские спасатели. В понедельник, 9 августа, они обнаружили на берегу туриста. Спасатели накормили и отогрели мужчину, а затем доставили к товарищу. Как передает «Комииформ», после этого туристы продолжили свой маршрут.

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