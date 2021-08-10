В Коми пересчитают плату за отопление целому городу

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Ресурсоснабжающую организацию ООО «Аквасервис» обязали сделать перерасчет платы за некачественное отопление всему населению Вуктыла. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале была проверка, в ходе которой в деятельности ООО «Аквасервис» выявили многочисленные нарушения. Речь, в частности, идет, о некачественном отоплении и горячем водоснабжении. Температура подачи тепловой энергии не соответствовала требованиям.

В марте прокуратура внесла в компанию представление об устранении нарушений закона. Одним из ее требований был перерасчет платы за некачественные услуги. Потребителям сделали перерасчет платы только за горячую воду.

Прокурор направил в суд исковое заявление. Он потребовал обязать «Аквасервис» снизить размер платы за отопление. В прокуратуре отметили, что законом не предусмотрена формула перерасчета платы за некачественное отопление в случае отсутствия актов замеров температуры. Поэтому прокурор потребовал применить при перерасчете формулы, регулирующей сходные правоотношения. Суд удовлетворил иск.

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