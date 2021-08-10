В Сыктывкаре еще 101 человек заразился коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на вторник, 10 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 153 человека, а за все время – 48 980. За сутки заболели 279 человек, а за все время – 57 965.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 101 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 51 человек, а в Ижемском районе - 22. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 7151 человек. За последние сутки сняли 558 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались пять человек, а за все время – 1279. По состоянию на 10 августа в Коми 217 110 человек сделали прививку от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми число заражений COVID-19 приблизилось к 58 тысячам