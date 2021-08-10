В Коми девушка решила заработать на инвестициях и лишилась миллиона

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Мошенники украли жительницы Ухты 1994 года рождения более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и рассказал, что является «представителем некого инвестиционного фонда. Он предложил вкладывать деньги в куплю-продажу акций различных предприятий. Собеседник заверил, что за несколько дней инвестированные средства увеличатся в разы. Ухтинка перевела на указанную им карту 1 035 000 рублей, которые она взяла в кредит. Однако никаких начислений девушка не получила. Дозвониться до «помощника» девушка не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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