Жителя Коми посадили за то, что он незаконно купил пистолет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сысольском районе 29-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе мужчина купил у односельчанина переделанный под стрельбу боевыми патронами пистолет. Фигурант хранил его у себя в квартире. Через несколько дней молодой человек отдыхал в баре, и у него произошел конфликт с одним из посетителей. Житель Коми решил припугнуть обидчика. Для этого он сходил домой за пистолетом. На вызов прибыли полицейские и изъяли у мужчины оружие. Свою вину фигурант признал. Суд приговорил его к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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