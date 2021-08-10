В Коми двое членов ОПГ заплатили 750 тысяч рублей родным убитых соратников

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В Коми двое членов ОПГ «Ифы-Козлова» заплатили в общей сложности 750 тысяч рублей родным убитых соратников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

С одного из членов воркутинской ОПГ взыскали 500 тысяч рублей, а с другого – 250 тысяч. Для обеспечения гражданских исков и оплаты штрафа было обращено взыскание на имущество и деньги преступников. У осужденных провели обыски. Изъятых денег хватило на выплаты компенсаций морального вреда. Однако оба преступника все еще остаются должниками. Каждый из них должен выплатить больше миллиона рублей в качестве штрафа и процессуальных издержек.

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