Двух жителей Коми судили за незаконную рубку леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижемском районе двух местных жителей признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Мужчины не имели разрешения на заготовку древесины на корню. Несмотря на это, с 13 февраля по 16 марта при помощи бензопилы один из осужденных незаконно вырубил лесные насаждения объемом 3,76 кубического метра. Другой мужчина предоставил ему лошадь и деревянные сани для перевозки древесины. Сумма ущерба лесного фонда составила 40 966 рублей. Подсудимые признали свою вину.

Одного из мужчин приговорили к 350 часам обязательных работ, а другого – к пяти месяцам лишения свободы. Сани и бензопилу конфисковали. С осужденных взыскали причиненный ущерб на общую сумму 40 966 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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