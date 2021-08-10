В Коми пропала нуждающаяся в медицинской помощи 46-летняя Мария Баурова

Фото: личный архив.

В Коми при загадочных обстоятельствах пропала жительница села Выльгорт 46-летняя Мария Баурова. Ориентировка на женщину появилась в официальной группе «Лиза Алерт Коми».

Уточняется, что селянка ушла из дома ещё 1 августа, с тех пор о ней нет никаких вестей. Поиски осложняются тем, что у женщины есть серьёзные проблемы со здоровьем: ей нужна помощь врачей.

В день пропажи на Марии была надета чёрная кожаная куртка, жёлто-оранжевая длинная юбка, а на голове повязан разноцветный платок. С собой женщина взяла черную сумку.

Приметы Марии Бауровой: рост 155 см, худощавого телосложения, чёрные волосы, темно-карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, волонтеры просят сообщить об этом по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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