Ухтинка отсудила у администрации района право на бесплатную землю

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Суд восстановил право Жителя Коми на получение соцподдержки государства - вернул его в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка.

В 2019 году администрация Ухты предоставила многодетной маме Коми бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства. При этом женщину и её семью исключили из списка граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка.

Многодетная мама пошла в Ухтинский городской суд, где просила вернуть ей право на бесплатное предоставление участка. Во время разбирательств жительница Коми пояснила, что отказалась от участка, который ей предоставила администрация муниципалитета, так как ни дороги к нему, ни коммуникаций не существовало в принципе. Плюс ещё и большой уклон участка также не устраивал женщину.

Объективные причины не строится там? Вполне - решил суд. По закону гражданин имеет право отказаться от предложенного участка, если такое решение вызвано объективными причинами.

Суд обязал мэрию муниципалитета восстановить женщину со всей семьёй на получение бесплатное предоставление в собственность земельного участка, ведь ни участка жительница Коми не получила, ни права на соцподдержку не реализовала. Решение вступило в законную силу.