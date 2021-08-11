В Коми столкнулись две «Лады»: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 10 августа, под Ухтой «Лада Веста» врезалась в ВАЗ-2115, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12:51. Водитель 1975 года рождения ехал за рулем «Весты» по трассе Сыктывкар – Ухта. На 304-м километре дороги он решил пойти на обгон и врезался в ВАЗ-2115. Вторая машина ехала впереди и поворачивала налево. После столкновения обе машины съехали в кювет, и ВАЗ опрокинулся.

В результате ДТП пострадали три человека. Девочка 2014 года, находившаяся в салоне «Весты», получила ушиб грудной клетки. Еще двое пострадавших находились в салоне «пятнадцатой». Девушка 1999 года рождения получила ушибы грудной клетки и голени. Пассажир 1991 года рождения получил перелом ключицы. Как передает БНК, в больницу попал только мужчина.

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