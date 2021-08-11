Празднование 100-летнего юбилея Коми планируется провести в августе 2022 года

Фото: пресс-служба главы Коми.

Столетний юбилей Коми пройдёт в августе 2022 года. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Уйба. Уточняется, что речь идёт о массовых гуляниях в честь праздника.

— Наберитесь терпения. Мы точно этот праздник проведем достойно в августе 2022 года, — сказал глава Коми. Он также объяснил причины, почему власти республики решились на такой непопулярный шаг. По словам Уйбы, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ориентировался на показатели, которые в регионе высокие, и решил не идти на риск и не подвергать здоровье жителей республики опасности. — Риск после такого мероприятия снова какому-то количеству людей заболеть и, не дай бог, тяжело заболеть. Поэтому, как я сказал, мы, безусловно, проведем этот праздник, проведем его широко, масштабно, достойно, — заключил Уйба.

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