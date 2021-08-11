Житель Коми пытался купить биткоины и лишился 266 тысяч рублей

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В Ухте 56-летний местный житель лишился 266 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец получил сообщение с предложением купить криптовалюту. Мужчину эта информация заинтересовала, и он решил купить биткоины. Ему прислали номер счета, куда нужно было перевести деньги. В итоге ухтинец потратил 266 тысяч рублей, но обещанную криптовалюту не получил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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