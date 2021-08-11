Сыктывкарец представлялся сотрудником ФСБ и обворовывал женщин

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В Сыктывкаре 39-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве и кражах, общая сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее сыктывкарец был судим. В 2019-2020 годах он знакомился через Интернет с женщинами, которым представлялся сотрудником ФСБ или бизнесменом. Злоумышленник входил к ним в доверие, и те лишались денег и ювелирных украшений. Так, у 43-летней женщины он украл почти 540 тысяч рублей. Еще у двух женщин 36 и 47 лет сыктывкарец украл золотые изделия на общую сумму 260 тысяч рублей.

Вину в содеянном фигурант не признал, а ущерб потерпевшим не возместил. Уголовное дело направили в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

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