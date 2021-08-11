Жительницу Коми судили за то, что она избила знакомую бутылкой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Удорском районе 22-летнюю местную жительницу признали виновной в том, что она избила бутылкой свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 6 мая. Девушка была в гостях у своего знакомого. Они и еще несколько приятельниц выпивали. В какой-то момент жительница Коми поссорилась с одной из собутыльниц. Она схватила стеклянную бутылку и начала бить знакомую по лицу, голове, спине и рукам. В результате пострадавшая получила легкий вред здоровью.

Подсудимая признала свою вину. Ее приговорили к 180 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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