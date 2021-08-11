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Здоровье11 августа 2021 13:16

В Удорской больнице Коми прекратили приём больных из-за ухудшения эпидобстановки

Источник:kp.ru
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Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки в районе.

Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки в районе.

Фото: Нина ЮШКОВА

Удорская районная больница прекратила приём больных и госпитализацию новых пациентов. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки в районе.

Как уточняет БНК, на данный момент неизвестно, сколько продлятся новые ограничения. Решение о снятии карантина с медучреждения будет действовать до особого распоряжения.

Отмечается, что в таком режиме больница находится уже с конца июля. На данный момент все пациенты направляются в другие больницы. Однако сообщается, что пункт вакцинации все же работает. Прививку можно сделать в процедурном кабинете с 13:00 до 15:00.

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