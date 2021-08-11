За сутки в Сыктывкаре 105 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 11 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 128 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 49108 пациентов, лечившихся от коронавируса. За последние сутки этот диагноз подтвердился у 277 человек, а за все время – у 58 242.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 105 случаев, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 53 человека, а в Ижемском районе – 23. Всем пациентам оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7248 человек. За последние сутки скончались семь человек, а за все время – 1286. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 219 362 человека.

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Данные опубликовал федеральный оперштаб