В Сыктывкаре пьяного мужчину обокрали на 220 тысяч рублей

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В Сыктывкаре мужчину подозревают в краже, сумма ущерба составила 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился пьяный мужчина и рассказал, что у него пропала сумка стоимостью около 80 тысяч рублей. Кроме того, в сумке была ручка фирмы Montblanc, два iPhone, банковские карты и деньги. Общая сумма украденного составила 220 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина пил два дня. В день кражи он был во дворе, где собралась компания незнакомых ему людей.

Полицейские проверили у них документы и побеседовали с каждым. У одного из них не оказалось никаких документов, подтверждающих личность. Мужчина рассказал, что приехал в Сыктывкар на заработки и живет в другом регионе. В это время полицейские и потерпевший стали звонить на мобильные телефоны, которые были украдены. Иногородний стал заметно нервничать. Оказалось, что iPhone заявителя находится у него.

Подозреваемый рассказал, что украл сумку и незаметно унес ее домой, при себе он оставил один телефон и банковские карты. Возбуждено уголовное дело о краже.

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