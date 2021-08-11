В Коми из детского сада сбежали два дошкольника

Фото: Росгвардия.

В Сосногорске из детского садика ушли двое детей. Информация о пропаже детей поступила в одну из групп задержания вневедомственной охраны. Сообщалось, что из образовательного учреждения сбежали маленькие мальчики.

Сразу же сотрудники правоохранительных органов ввели план «Квартал»: детей искали в ближайших дворах и улицах, на их поиски были брошены пешие патрули. Через какое-то время поиски детей дали свои плоды. Сотрудники Росгвардии заметили, что на детской площадке играют два мальчика похожие на тех, кто описывался в ориентировке. Позже выяснилось, что это действительно дети, которые сбежали из детского садика. Мальчиков сразу же передали инспекторам по делам несовершеннолетних, сейчас они находятся дома вместе с родителями.

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