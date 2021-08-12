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Общество12 августа 2021 7:36

Прокуратура помогла учителям в Коми получить законные выплаты

Источник:kp.ru
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Фото: управление образования Сыктывкара.

Фото: управление образования Сыктывкара.

В Печоре прокуратура помогла учителям местной школы получить причитающиеся им выплаты за проверку тетрадей в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

История такова. Директор одной из школ 1 сентября прошлого года издал приказ о выплатах компенсационного характера. Закон запрещает ухудшать условия оплаты труда на основании локальных правовых актов. Тем не менее, этим приказом 13-ти педагогам в течение 2020-2021 учебного года был уменьшен процент выплат за проверку рабочих тетрадей, выяснила прокуратура.

- Перед учителями образовалась задолженность на сумму порядка 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Печорская прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений закона. Сейчас учителям произведены все выплаты.