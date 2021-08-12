Операция «Нетрезвый водитель» в Сыктывкаре пройдет в два этапа

Соблюдайте ПДД.
Фото: Нина ЮШКОВА
В августе в Сыктывкаре пройдут рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Их проведет столичная Госавтоинспекция, сообщает ГИБДД.
Как говорится в сообщении ведомства, операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа – с 13 по 15 августа и с 27 по 29 августа 2021 года. Автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения правил дорожного движения. Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. Если водитель трезв, то его тут же отпустят.
Инспекция предупреждают: соблюдайте Правила дорожного движения и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дорогах Коми увеличится число экипажей ГИБДД
Инспекторы будут искать особый вид нарушений закона