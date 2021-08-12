В Коми лучшими спортсменами июля стали Егор Колосков и Илья Аксенов

Фото: минспорта Коми.
В Коми назвали лучших спортсменов июля, сообщает пресс-служба минпорта региона.
По сообщению ведомства, во втором летнем месяце лучшим спортсменом месяца стал победитель первенства Европы по боксу среди юношей и девушек (15-16 лет) Егор Колосков.
Лучшим спортсменом месяца среди спортсменов с инвалидностью сильнейшим выбрали занявшего первое место на чемпионате России по спорту глухих Илью Аксенова (лёгкая атлетика).
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