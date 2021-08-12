В Коми прогнозируется аномальная жара

Фото: архив КП.

В Коми в ближайшие дни прогнозируется аномальная погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в регионе будет выше нормы на 7-8 градусов.

Так, температура воздуха в республике может прогреться до +29 градусов, говорит синоптик. С ним согласны и региональные метеорологи. По их данным, в Коми завтра, 13 августа, столбик термометра поднимется аж до +30 градусов жары, прохладнее будет на севере — там максимальная температура воздуха будет +22 градуса.

Вместе с жарой придут и грозы. Жителей республики предупреждают о ливнях и штормовом ветре.

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