Следователи начали проверку по факту гибели 12-летнего мальчика в Коми

Фото: архив КП.

В Сысольском районе трагически погиб 12-летний подросток. Мальчик утонул в селе Визинга накануне, 11 августа.

По данному факту следователи Коми начали проверку. Они намерены установить причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Сейчас известно, что погибший мальчик приехал в гости к своей бабушке. Вместе с приятелями он отправился на местный пляж, где собирался покупаться. В какой-то момент подросток начал тонуть, а затем и вовсе ушёл на дно. Его тело из водоема подняли водолазы, которые проводили поиски тела.

Добавим, что тело направлено на судебно-медицинское обследование.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося, - заключили в ведомстве.

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