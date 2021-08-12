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Общество12 августа 2021 10:21

Пенсионерам Коми вернут незаконно изъятые накопления

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В России с 2022 года пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления, сообщают «Известия». Планируется, что соответствующие поправки в закон рассмотрят на заседании в Госдуме уже в октябре, после выборов.

Уточняется, что речь идёт о негосударственных страховых пенсионных фондах. Они буду обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона.

Парламентарии предлагают защитить права граждан которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

На данный момент, в России процедуры возвращения денег не существует. Депутаты намерены исправить эту несправедливость и внести изменения в законодательство сфере обязательного пенсионного страхования.

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