На пожаре в Коми спасли 82-летнюю женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 августа, в Воркуте горела квартира, пожарным удалось спасти женщину 1939 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.05. На улице Локомотивной загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Они спасли женщину 1939 года рождения. Пенсионерка находилась в горящей квартире.

Пожар удалось потушить в 18.40. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. Пожар повредил домашние вещи на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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