Житель Коми учил девушку водить машину, и они попали в ДТП

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 11 августа, в Троицко-Печорске ВАЗ-21093 съехал в кювет, в результате чего пострадала девушка 2004 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 10.30. Молодой человек 2000 года рождения решил научить свою 17-летнюю приятельницу водить машину и посадил ее за руль. Учиться они поехали на автодорогу Троицко-Печорск – Якша. ВАЗ ехал в сторону поселка Белый Бор, и на 24-м километре девушка не справилась с управлением. Машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Девушка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, рваные раны обеих ног, а также ушибленную рану головы. У пассажира диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные ушибленные раны лица, а также перелом костей носа. Не госпитализирован.

На молодого человека составили протокол о передаче права управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Согласно законодательству, его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми иномарка вылетела в кювет

Есть пострадавший, известно его состояние