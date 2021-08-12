В Сыктывкаре 18 дошкольников заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на четверг, 12 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 18 случаев заболевания коронавирусом среди дошкольников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в дошкольные учреждения столицы Коми ходят 20 179 детей. Коронавирусом заболели 18 из них. Уточняется, что это 0,09% от общего количества. С сотрудниками детских садов ситуация сложилась иначе. В дошкольных учреждениях Сыктывкара работают 4178 человек. Коронавирус диагностировали у 55 из них. Уточняется, что это 1,32% от общего количества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми официально подтвердили ещё 276 случаев заражения коронавирусом

Прошедшую ночь не пережили 13 человек