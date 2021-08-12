Мошенник притворился директором и обокрал магазин в Сыктывкаре

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Мошенник, представившийся директором, украл у торговой точки в Сыктывкаре 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилось руководство сети магазинов. Кассиру на рабочий номер телефон позвонил мужчина и представился директором. Мужчина потребовал провести срочную инкассацию. Кассир собрала выручку, которая составила около 100 тысяч рублей и начала переводить деньги на номера, которые ей диктовали.

Спустя время к продавцу обратился официальный представитель компании, который отвечал за сбор наличных. Выяснив, что деньги перевели неизвестным, сотрудники сразу же вызвали полицейских. Оказалось, что такая же ситуация произошла еще в одном филиале сети. Там сумма ущерба составила 12 тысяч. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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