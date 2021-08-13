В Коми ведутся поиски 30-летнего ухтинца

Фото: личный архив.

В Коми продолжают теряться люди. В Ухте пропал 30-летний мужчина. Андрей Балуев не выходит на связь с 11 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт»

Приметы Андрея Алексеевича Балуева: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. С собой у пропавшего была чёрная спортивная сумка.

Ориентировка.

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