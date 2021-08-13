Выпавшая из окна в Сыктывкаре 6-летняя девочка идет на поправку

Фото: архив КП.

Юная сыктывкарка, выпавшая из окна 5 этажа, чувствует себя гораздо лучше, 6-летний ребёнок идёт на поправку.

Напомним, как писала ранее Комсомолка, несчастный случай произошёл в начале августа. Девочка вместе с братом-подростком гуляла во дворе, пока их родители уехали по делам. В какой-то момент ребёнок пошел домой, а через несколько минут за ней отправился и мальчик. Однако, зайдя в квартиру, брат не обнаружил младшую сестру дома, но заметил, что балконная дверь настежь открыта. Взглянув вниз, подросток понял, что его сестра лежит на асфальте. Девочка упала с 15-метровой высоты.

Полицейские и следователи проводят проверку. Семья девочки на учёте не состоит.

Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии. Её в скором времени выпишут домой, приводит слова заведующего травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Михаила Смирнова БНК.

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