«Sky Ваr» в Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за танцы в пандемию

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В Сыктывкаре суд вынес постановление об административном нарушении и оштрафовал кафе «Sky Ваr» (ООО «Фортуна») на 100 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми. Во всём виноваты танцы.

27 июня этого года в час ночи (плюс-минус) в кафе «Sky Ваr» в столице Коми вовсю гуляла дискотека и проводились танцы, несмотря на объявленный в республике режим повышенной готовности. Нельзя так.

Суд доказал, что проведение дискотек в период высокого распространения коронавирусной инфекции создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ну и нарушает установленные правила.

ООО «Фортуна» признано виновным в совершении административного правонарушения. Наказание - штраф в размере 100 000 рублей. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

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