В Коми ушла в лес и пропала 79-летняя пенсионерка

Фото: личный архив.

В Коми пропала 79-летняя жительница посёлка Визиндор Сидорова Лидия. Ориентировка на женщину появилась в официальной группе «Лиза Алерт Коми».

Сообщается, что о пенсионерке нет вестей уже сутки. Известно, что Лидия Григорьевна ушла в лес за ягодами 12 августа и пропала. Сейчас лесной массив почёсывают добровольцы.

Ориентировка.

В день исчезновения на ней были надеты чёрная вязаная кофта с красно-белым узором, чёрные штаны, синие резиновые сапоги, белый платок.

С собой женщина взяла фиолетовое пластмассовое ведро, синюю плетёная корзинка.

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