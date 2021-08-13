В Сыктывкаре в выходные пройдут рейды ГИБДД

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре в выходные увеличится количество экипажей ГИБДД. Это связано с тем, что инспекторы дорожной службы будут выявлять злостных нарушителей на дорогах.

Особенно тщательно сотрудники автоинспекции будут искать нетрезвых водителей. Они намерены останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя.

— При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение, — уверили в МВД.

Акция «Нетрезвый водитель» продолжится и с 27 по 29 августа.

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