В Коми двое молодых людей обокрали жителя Микуня

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В Усть-Вымском районе Коми будут судить двух молодых людей. Они обокрали жителя Микуня, сообщает СУ СК России по Коми.

Осенью прошлого года в Микуне молодые люди (18 и 19 лет) договорились пойти на дело: решили взломать дверь и проникнуть в чужое жильё. Так и поступили. Мужчины украли из чужого жилья вещи на общую сумму более 32 тысяч рублей. И распорядились украденным по своему усмотрению.

- Обвиняемые признали вину, часть похищенного вернули. Дело направлено в суд, - говорится в сообщении ведомства.

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