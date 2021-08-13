В Коми подорожало топливо и подешевела морковь

Пора варить борщ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Коми выросла стоимость на детское питание. Об этом сообщает Комистат. Ведомство опубликовало информацию об изменении цен за минувшую неделю.

Так, детское питание подорожало на 3,9%, мясные консервы для детей выросли в цене на 0,6%, яблоки подросли в цене на 2,9%, но больше всего цена выросла на пылесосы — 6,6%.

Однако за это время существенно подешевели огурцы (-7,3%), морковь (-10%), картофель (-7,2%), помидоры (-1,8%), пшено (-1,8%).

Выросли и цены на дизельное топливо. Теперь водителям придётся отдать за него на 0,5% больше денег, чем было семью днями ранее.

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