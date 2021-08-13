Двух жителей Коми задержали за кражу щебня

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В Ижемском районе двух местных жителей задержали за кражу щебня с муниципального полигона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились сотрудники местной администрации. Они сообщили, что на подъездной дороге к полигону ТБО стал пропадать щебень. Там установили камеры, и они зафиксировали машину. Оттуда вышли два человека. Они загрузили щебень в машину и уехали.

Полицейские нашли владельца авто и задержали его. Им оказался безработный местный житель 1989 года рождения. Позднее правоохранители поймали и его сообщника. Оба они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело, у фигурантов изъяли восемь мешков щебня. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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