В Сыктывкаре пропал 81-летний Феликс Муравьев

Фото: личный архив.
В Сыктывкаре пропал 81-летний пенсионер Феликс Муравьев. О поисках мужчины обьявили волонтеры «Лизы Алерт» в официальной группе во «ВКонтакте».
Уточняется, что пожилой мужчина ушёл сегодня, 13 августа, из дома и направился в неизвестную сторону. Обратно он уже не вернулся. Волонтеры также сообщили, что Феликсу Николаевичу нужна медицинская помощь.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в синюю фланелевую синюю рубашку в клетку, чёрные спортивные штаны, резиновые тапки сиреневого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.
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