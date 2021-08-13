В Сыктывкаре пропал 81-летний Феликс Муравьев

Фото: личный архив.

В Сыктывкаре пропал 81-летний пенсионер Феликс Муравьев. О поисках мужчины обьявили волонтеры «Лизы Алерт» в официальной группе во «ВКонтакте».

Уточняется, что пожилой мужчина ушёл сегодня, 13 августа, из дома и направился в неизвестную сторону. Обратно он уже не вернулся. Волонтеры также сообщили, что Феликсу Николаевичу нужна медицинская помощь.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в синюю фланелевую синюю рубашку в клетку, чёрные спортивные штаны, резиновые тапки сиреневого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ушла в лес и пропала 79-летняя пенсионерка