В Коми горела квартира: погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 12 августа, в Воркуте горела квартира, в результате чего погибла женщина 1977 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 18.35 в Воргашоре. В доме на улице Катаева загорелась квартира, расположенная на втором этаже. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли двух человек, находившихся в квартире. Кроме того, сотрудники МЧС по автомобильной лестнице с верхнего этажа спасли мужчину. В 18:57 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тело женщины 1977 года рождения. Огонь тушили семь человек и три единицы техники.

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