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Происшествия13 августа 2021 14:20

Новая подруга похитила у жительницы Коми цвергшнауцера

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В полицию Княжпогостского района обратилась женщина, которая пожаловалась на то, что у неё из квартиры украли домашнего любимца - щенка породы цвергшнауцер.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, незадолго до инцидента женщина пила спиртное с малознакомой дамой.

- Полиция нашла похищенного щенка в квартире новой подруги, - говорится в сообщении ведомства. - Злоумышленница призналась, что когда хозяйка жилья уснула, она унесла из квартиры её щенка.

Отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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