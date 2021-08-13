Новая подруга похитила у жительницы Коми цвергшнауцера

Фото: архив КП.

В полицию Княжпогостского района обратилась женщина, которая пожаловалась на то, что у неё из квартиры украли домашнего любимца - щенка породы цвергшнауцер.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, незадолго до инцидента женщина пила спиртное с малознакомой дамой.

- Полиция нашла похищенного щенка в квартире новой подруги, - говорится в сообщении ведомства. - Злоумышленница призналась, что когда хозяйка жилья уснула, она унесла из квартиры её щенка.

Отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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