В Коми бесхозная дорога стала муниципальной

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

После вмешательства прокуратуры бесхозная дорога в Удорском районе стала муниципальной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратился жителя поселка Чим. Прокуратура провела проверку законодательства при решении вопроса о включении дороги в перечень дорог местного значения. Заниматься ими должен муниципалитет. В частности, власти должны обеспечивать расчистку дороги от снега.

Однако прошлой зимой просьба жителя поселка Чим об очистке дороги поселка от снега осталась невыполненной. В районной администрации заявили, что дорога в перечне дорог местного значения не числится, а значит содержать ее власти не обязаны.

Проверка показала, что дорога действительно является бесхозной. Прокуратура направила главе администрации Удорского района представление. В итоге дорогу включили в перечень автомобильных дорог местного значения.

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