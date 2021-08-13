Следком проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Воркуте

Фото: СУ СК по Коми.

Следственные органы СК РФ по Коми проводит процессуальную проверку по факту гибели на пожаре в многоквартирном доме в п. Воргашор 44-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, инцидент произошел в 18.35 в Воргашоре. В доме на улице Катаева загорелась квартира, расположенная на втором этаже. Пожарные спасли двух человек, находившихся в квартире. Пожар удалось потушить. Увы, на месте происшествия обнаружили тело женщины 1977 года рождения.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев происшествия, назначили необходимые экспертизы, - говорится в сообщении СУ СК по Коми. Также уточняется, что проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств пожара. По результатам будет принято процессуальное решение.

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