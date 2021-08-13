В Коми прокуратура заставила отремонтировать спортивную площадку

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Троицко-Печорске после вмешательства прокуратуры отремонтируют спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре,состояние спортплощадки представляет угрозу жизни и здоровью детей. Покрытие на песчаной подушке имеет многочисленные повреждения, а местами и вовсе отсутствуют. Края покрытия топорщатся и мешают людям. Из-за такого дефекта люди могут упасть и получить травмы.

Металлическая сетка, огораживающее поле, имеет многочисленные разрывы и повреждения. Ее острые концы торчат в разные стороны. Прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать администрацию Троицко-Печорска устранить недочеты. Суд удовлетворил иск.

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